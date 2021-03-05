قرار لـ"التربية" بتعليق التدريس عن بعد لأسبوع

عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب اجتماعا طارئا في مكتبه لبلورة مواقفه التي أعلنها في مؤتمره الصحافي اليوم والاجتماعات المتلاحقة مع المعنيين بالشأن التربوي التي استمرت على مدى الأيام الماضية. ولبى الدعوة ممثلون عن العائلة التربوية من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل ونقابة المعلمين في حضور أركان الوزارة.

وتم البحث في برمجة روزنامة الخطوات الواجب القيام بها لتأمين العودة الآمنة إلى التدريس، وخصوصا بعدما تبين أن القطاع التربوي ليس في سلم الأولويات في ما يتعلق بالتلقيح وبدعم الأهالي لتعليم أولادهم، مما يؤثر سلبا على مستقبل لبنان وعلى جودة التعليم.

وأكد المجتمعون أن “وقف التعليم عن بعد لمدة أسبوع هو الخطوة الأولى من سلسلة خطوات تصعيدية لتحقيق المطالب الواردة في المؤتمر”، ووضعوا برنامجا “للتواصل المباشر مع المسؤولين لتأكيد معاناة القطاع التربوي، والمطالبة بتأمين الدعم والمؤازرة له لتمكينه من تحقيق العودة الآمنة والمحصنة إلى التدريس والقيام بواجباته، لأن انهيار التعليم يعني انهيار الأمة”.

وحدد المجتمعون “أسبوع تعطيل التعليم عن بعد ابتداء من الاثنين 8 آذار 2021 حتى مساء الأحد في 14 آذار 2021″، واتفقوا على “إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمواكبة التطورات، والنظر في الخطوات التصعيدية اللاحقة إذا دعت الحاجة”.

قرار تعليق التدريس

وأصدر الوزير المجذوب القرار رقم 67/م/2021 المتعلق بتعليق اعمال التدريس عن بعد في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة كافة، اعتبارا من صباح الاثنين 8 آذار 2021 ولغاية مساء الاحد 14 آذار 2021 ضمنا، وجاء فيه:

“ان وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد اقتصاديا وصحيا ومعيشيا، وانعكاسها المباشر على القطاع التربوي بمختلف مؤسساته وافراده، وحيث ان هذا الواقع يحتاج الى تأمين المقومات الاساسية الصحية والمادية والمالية للجسم التربوي بجميع مكوناته لتأمين تعليم عادل نوعي لجميع المتعلمين، وحرصا على مقتضيات المصلحة العامة، يقرر ما يأتي:

– المادة الاولى: تعلق أعمال التدريس عن بعد في جميع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمدة اسبوع، اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 8 آذار 2021 ولغاية مساء يوم الاحد الواقع 14 آذار 2021.

– المادة الثانية: يبلغ هذا القرار من يلزم”.