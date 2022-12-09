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قرار للقاضية غادة عون بحق ستيفاني صليبا

منذ 19 دقيقة
القضاء

القضاء

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنه بعد استجواب الممثلة ستيفاني صليبا، تم تركها رهن التحقيق بإشارة من النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على أن تتجه صليبا إلى مقر المديرية العامة لأمن الدولة لاستلام وحقيبتها وهاتفها ومقتنياتها.

وبدأت القضية لدى وصول صليبا يوم أمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي، ووجدت أن برقية بحث وتحري سطّرت بحقها بجرم تبييض الأموال.

ولمّا لم تكن هذه البرقية تحمل توقيع المرجع القضائي، ارتكز الأمن العام في المطار على إشارة تبييض الأموال وخابر فوراً المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، على اعتبار أن هذه الاشارة تتعلق بالجرائم المالية والنظام المالي العام.

وعندها أمر القاضي ابراهيم بحجز جواز سفر ستيفاني وتركها رهن التحقيق، على أن تتعهد بالحضور في اليوم التالي إلى مكتب النيابة العامة المالية.

وحضرت صباح اليوم صليبا الى مكتب القاضي علي ابراهيم، حيث أصدرت القاضية إيمان عبدالله من مكتب ابراهيم اشارةً بتنفيذ برقية البحث والتحري بحقها، وإحالتها إلى مكتب الجرائم المالية.

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