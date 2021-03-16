قرار لمحافظ البقاع بإقفال مركز قائمقامية البقاع الغربي لاسبوع

أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده قرارا قضى بإقفال مركز قائمقامية البقاع الغربي الكائن مركزه في سرايا جب جنين، بدءا من صباح اليوم الثلاثاء 16 آذار حتى صباح نهار الاثنين 21 منه، بعد ثبوت إصابة القائمقام بفيروس كورونا.

وأوعز المحافظ أبو جوده الى طبيب القضاء في البقاع الغربي الدكتور حسن محفوظ متابعة موضوع اجراء فحوص الـ “PCR” لجميع الموظفين التابعين لقائمقامية البقاع الغربي ولجميع المخالطين وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على ان يتم لاحقا اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص.