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قرار لمطرانية بيروت المارونية بشأن "التوقيت الصيفي"

منذ 46 دقيقة
مطرانية بيروت المارونية

مطرانية بيروت المارونية

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أصدرت مطرانية بيروت المارونية بيانًا حول التزام رعايا أبرشية بيروت المارونية ومؤسساتها كافة باعتماد التوقيت الصيفي في مواعيد احتفالاتها الليتورجية وفي دوامات المدارس والجامعات والمؤسسات كافة. وعليه سيتم تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف ليلة السبت الأحد 25 و 26 آذار 2023.

وكان المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي، قد أصدر البيان الآتي:

“إنّ القرار المفاجئ بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي لمدّة شهر الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال السيّد نجيب ميقاتي إرتجاليًّا ومن دون التشاور مع سائر المكوّنات اللبنانيّة، ومن دون أيّ اعتبار للمعايير الدوليّة، وللبلبلة والأضرار في الداخل والخارج، يحول دون إمكانيّة البطريركيّة المارونيّة والأبرشيّات والمؤسسات التابعة لها، الالتزام به. وبالتالي، تلتزم بتقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة، ليلة السبت – الأحد 25-26 آذار 2023”.

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