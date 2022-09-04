الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
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قرار لنصار بادراج معمل الحرير التراثي في القبيات على خارطة السياحة

منذ ساعة واحدة
السياحة في لبنان

السياحة في لبنان

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أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار قرارا حمل الرقم 129 بتاريخ 1/9/2022، أعلن عنه مدير مهرجانات “ريف ايام بيئية وسياحية” الدكتور انطوان ضاهر وصاحب ومرمم معمل الحرير التراثي في القبيات سركيس حاكمة، يتعلق بادراج المعمل على خارطة السياحة.

وجاء في القرار: “إدراج معمل الحرير التراثي في بلدة القبيات في محافظة عكار على خارطة السياحة ويروج له على موقع وزارة السياحة باعتباره موقعا سياحيا وتراثيا. ويعمم هذا القرار على منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر والسياحة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإدراج هذا الموقع الأثري على لوائحهم وتسويقه على مواقعهم”.

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