قرار لوزير الاتصالات يتعلق ببيع بطاقات تشريج في المطار

جال وزير الاتصالات المهندس جوني القرم برفقة وزراء الاقتصاد، والاشغال العامة والنقل، والسياحة، والصناعة والتنمية الادارية، في مطار رفيق الحريري الدولي دعما لهذا المرفق الحيوي.

وقرر الوزير القرم اثر هذه الزيارة، تقديم طلب لوزارة الأشغال العامة والنقل بوضع نقطة بيع بطاقات تشريج للخطوط الخليوية التابعة لوزارة الإتصالات في المنطقة الحرة، وذلك بعد ورود شكاوى عدة من المسافرين عن شرائهم تلك البطاقات بأسعار اغلى من سعرها الحقيقي مما يسيء الى سمعة لبنان والوزارة.

كما قرّر الوزير القرم رفع كتاب الى وزارة السياحة لتقصي الموضوع وملاحقة المتلاعبين بالاسعار عبر الشرطة السياحية.