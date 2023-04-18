"قرار مبدأي دستوري".. نواب "الكتائب" يرفضون المشاركة في جلسة اليوم

غرّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر حسابه على “تويتر” كاتبًا: “تجدد كتلة نواب الكتائب تأكيدها رفض المشاركة في جلسات تشريعية في غياب رئيس الجمهورية، وهذا قرار مبدأي دستوري وطني سرنا عليه في فراغ 2014-2016 وماضون به لصوابيته”.

وأضاف: “نعتبر أن جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية غير دستورية وتعدّ باطلة كون المجلس تحول إلى هيئة ناخبة فقط”.

يشار إلى أنّه تُعقد عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعيّة دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن أبرز بنود جدول الأعمال التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.