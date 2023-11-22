الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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قرار مجلس الشورى يتيح لأي قاضٍ تسلّم ملف 4 آب!

منذ ساعة واحدة
مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

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أفادت معلومات بأنّ قرار مجلس الشورى الذي أبطل القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات لناحية منعه الضابطة العدلية من تبليغ الأوراق القضائية الصادرة فقط عن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، في ملف انفجار مرفأ بيروت، لن يبقى معزولًا، بل سيُستتبع بقرارات لاحقة، يستطيع التسلّح بها الآن، أو في المستقبل أي قاض يتسلّم ملف 4 آب، لأنّه سينطلق منه.

وأوضحت المعلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّ عدم تنفيذ هذا القرار من شأنه أيضًا، أن يؤدي إلى تداعيات أقلّها عدم سكوت أهالي الضحايا وادّعائهم على كل فرد رفض التنفيذ، لأنّهم أصبحوا يملكون قوة قضية، من خلال قرار صادر من أعلى محكمة إدارية في لبنان.

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