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قرار لمحافظ لبنان الشمالي في ما يخص يوم الاقتراع

21 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 5:02 مساءً
رمزي نهرا

رمزي نهرا

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الزم محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا أصحاب مولدات الكهرباء، بتأمين التمديدات الكهربائية المطلوبة وفقا لعدد “الامبير” في كل مركز اقتراع يوم 15/5/2022.

وجاء في نص القرار:
“عطفا على الاجتماع الذي عقد بتاريخ 20/4/2022 مع وزير الداخلية والبلديات وتوجيهاته بشأن تأمين التيار الكهربائي لمراكز الاقتراع يوم الانتخابات النيابية الواقع في 15/4/2022.
للاطلاع والايعاز لمن يلزم، ابلاغ أصحاب اشتراكات المولدات الكهربائية وفقا للجدول رقم 1 و 2 المرفقين ربطا وجوب تأمين التمديدات الكهربائية المطلوبة وفقا لعدد (الأمبير) الملحوظ في خانة كل مركز اقتراع وذلك بالتنسيق مع المدير او المسؤول في مركز الاقتراع (المدرسة) وعلى أن يتم اخذ تعهد من قبل اصحاب المولدات بتأمين التيار الكهربائي من الساعة السادسة مساء من يوم 15/5/2022 ولغاية الساعة الثالثة فجرا من اليوم التالي وايداعنا محاضر التبليغ والافادة في حال التمنع”.

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