قرار مفاجئ للهيئة العامة للأساتذة المتفرغين بالجامعة اللبنانية

انتهى إجتماع الهيئة العامة لرابطة ​الأساتذة​ المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​، الى غير ما كان يتوقع منه، دافعا الى مزيد من الانقسام بين الهيئة التنفيذية والهيئة العامة، بعدما فشلت الهيئة في فرض رأيها على ​الاساتذة​ لجهة تعليق الاضراب.

واجتمع أكثر من 250 استاذا في الجامعة اللبنانية – الحدت، وجلهم من المعترضين على توجه الهيئة وقف الاضراب، وبعد الفوضى التي عمت القاعة رفضا لمواقف الهيئة التنفيذية، تدخل رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة ​عامر حلواني​، وطلب من الاعلاميين مغادرة قاعة المؤتمرات، في موقف مستهجن، بغية منع الاعلام من نقل وقائع الاجتماع، و​طالب​ غالبيتهم بإستمرار ​الإضراب​، كون أنه لم يتحقق أي شيء من الوعود التي أغدقت على الأساتذة، وكان من المتوقع في ختام الجلسة أن يتم التصويت، بإستمرار الإضراب أو عدمه، لكن حلواني رفض التصويت، وطلب بالعودة إلى الفروع.

وهنا تداعى الأساتذة للتصويت على إستمرار الإضراب برفع الأيدي، وكان إجماع عام من قبل الأساتذة على الإستمرار بالإضراب، ما أضطر حلواني للوقوف عند رأي الأساتذة، علماً أنه غادر ​المنصة​ أكثر من مرة احتجاجا على خروج الأمر من يده، وفي كل مرة كانت المطالبة له بالإستقالة من قبل بعض الحضور، في حين عارض البعض الأخر الأمر على أساس أنه عند ​استقالة​ الرابطة يعني خسارة الاداة النقابية ونسف الاضراب.