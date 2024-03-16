قرار مفاجئ لوزير الداخلية يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات

أصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قرار بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021 /9/10 تشكيل الحكومة.

بناءً على القرار رقم 1132 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، يقرر ما يأتي:

– المادة الأولى: يُلغى نص المادة الأولى من القرار رقم 1132 تاريخ 06-09-2023 المتعلق بتكليف العقيد المهندس في قوى الامن الداخلي خالد يوسف بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، ويستبدل بالنص التالي.

بالإضافة الى المهام الموكلة اليه من قبل وزير الداخلية والبلديات، يُكلف الرائد المهندس محمد عيد من قوى الامن الداخلي بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، حتى إشعار آخر، وذلك تأمينا لاستمرارية سير المرفق العام, والباقي دون تعديل.

– المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ لمن يلزم.