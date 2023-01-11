الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
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قرار من وزير الزراعة لمنع دخول وانتشار هذه البكتيريا

منذ 14 دقيقة
عباس الحاج حسن

عباس الحاج حسن

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أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن قراراً يحمل الرقم 573/1 يتعلق بتدابير منع دخول وانتشار بكتيريا Xylella fastidiosa.

ويقضي القرار بالسماح باستيراد مواد الاكثار النباتية شرط تطبيق تدابير الصحة النباتية على ان تكون مرفقة بشهادة صحية نباتية بان مواد الاكثار منتجة في بلد خال من الآفة Xylella fastidiosa، او ان منطقة الانتاج خالية من هذه البكتيريا وفقا لمعايير المنظمة الدولية لوقاية النباتات او ان موقع الانتاج يخضع لمراقبة منظمة وقاية النبات في البلد المنتج وهو خال من هذه البكتيريا وفقا لمعايير المنظمة الدولية لوقاية النبات، وإجراء الكشف الحسي لمواد الاكثار من قبل مفتشي الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية.

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