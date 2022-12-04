قرار هام لحراك العسكريين المتقاعدين.. إليكم التفاصيل

أعلن حراك العسكريين المتقاعدين، اليوم الأحد، تأجيل الاعتصام الذي كان مُقرراً يوم غدٍ الإثنين في ساحة رياض الصلح.

وقال الحراك في بيان له:

“بنتيجة الاتصالات التي أجريت خلال الساعات الماضية، تم إدراج موضوع دفع متممات معاشات تقاعد العسكريين ومطالب أخرى في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم غد الاثنين. ونظراً إلى احتمال عدم انعقاد الجلسة، يعلن الحراك تأجيل الدعوة إلى اعتصام العسكريين المتقاعدين يوم غد في ساحة رياض الصلح إلى موعد يعلن عنه لاحقاً”.

وأضاف: “إنّ الحراك إذ يرفض أيّ تسييس لمطالب العسكريين المعيشية المحقة والتي تراجع عنها مهما كلف الثمن، يدعو الجهات المختصة إلى المعالجة الفورية لهذه المطالب وعدم وضعها في خانة السياسة وتقاذف المسؤوليات وتوجيه الرسائل التي لا علاقة للحراك بها من قريب أو بعيد، ويهيب بالعسكريين المتقاعدين البقاء على جهوزية تامة للتحرك الميداني في أقرب فرصة ممكنة، في حال عدم تنفيذ الوعود سريعا، واستمرار سياسة التسويف والمماطلة من قبل السلطة”.