قرار وزاري بإقفال المصانع الغذائيّة غير المرخّصة

أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراً قضى بـ”إقفال المصانع الغذائية غير المرخصة”.

وجاء فيه:

“إن وزير الصناعة، بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (أحداث وزارة الصناعة)، بناء على المرسوم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية) بناء على المرسوم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)، وحيث أن العديد من المصانع والمؤسسات والمحلات والمشاغل وأماكن الإنتاج القائمة غير المرخصة، لا سيما الغذائية منها تعمل خلافاً للأصول وبمواصفات متدنية تؤثر على الصحة والسلامة العامة.

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة،

المادة الأولى: تقفل كل المصانع والمؤسسات والمحلات والمشاغل وأماكن الإنتاج الصناعي المختلفة التي تنتج المواد الغذائية غير المرخصة قانوناً، وذلك حفاظاً على سلامة الغذاء والسلامة العامة وتطبيقا للنصوص القانونية النافذة.

المادة الثانية: على كل صاحب مصنع لديه الرغبة والإرادة بالعمل الصناعي، أن يتقدم أصولاً بطلب ترخيص يستوفي كامل شروطه لتعمل الوزارة على قوننة وضعه ومتابعته.

المادة الثالثة: يطلب من جميع المحافظين تنفيذ مضمون القرار.

المادة الرابعة: تبلغ نسخة من القرار إلى وزارات الداخلية والبلديات، الصحة العامة والزراعة”.