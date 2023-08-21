رفضا لقرار الحلبي.. إعتصام أمام دائرة التربية في طرابلس

نفذ حشد من الأهالي واللجان الأهلية و”كشافة الغد” إعتصاما أمام دائرة التربية في طرابلس، بمشاركة إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال وممثلي الحراك المحلي، رفضا لقرار رفع رسوم التسجيل التي أعلن عنها في المدارس الرسمية والخاصة.

ولفت رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد، إلى أن “رسوم تسجيل الطلاب في المدارس والجامعات الرسمية، وما وصلت اليه أقساط المدارس الخاصة”، مشيرا الى ان “ما يحصل باختصار يمنع الفقير من التعلم”، وقال: “ببساطة ممنوع على الغني التعلم اذا لم يتعلم ابن الفقير والموظف والعامل والمياوم والعسكري وعنصر الأمن لذلك نعلن أننا سنمنع المدارس الخاصة من فتح ابوابها اذا لم يكن بمقدار ابناء طرابلس التعلم. ببساطة لن نقبل أن يمنع ابناء طرابلس من تحصيل العلم”.

وأضاف: “بالأمس سدد الناس ثمن بطاقة حفل عمر دياب بالعملة الصعبة وقبله لغيره، لذلك ندعو المسؤولين لفرض الضرائب على الفنانين وحفلاتهم والمنتجعات وعلى كل من يستطيع تسديد هذه الضرائب، لا على عامة اللبنانيين، وإلا فإن ما يحصل يهدد معيشة الناس وعلم أولاد العامة وهذا ما لن نتجاهله أو نتساهل معه”.

وقال رئيس جمعية “اللجان الأهلية” سمير الحاج: “جئنا اليوم كجمعيات أهلية ونقابية لنعلن رفضنا القرار الجائر لوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي برفع رسوم التسجيل في الجامعات والمدارس والمعاهد المهنية ولنطالبه بالعودة عن هذا القرار، ألا يكفي ما يعانيه المواطن من الغلاء وارتفاع كلفة الكهرباء والانترنت؟”.

كما تحدث كل من الرئيس المؤسس لـ”كشافة الغد” عبد الرزاق عواد وعدد من الناشطين والطلاب، وعمد بعض المشاركين الى قطع الطريق أمام الدائرة لبعض الوقت.