قرداحي: لا علاقة لي بهذه الصورة

أعلن وزير الاعلام جورج قرداحي عبر حسابه الخاص على “تويتر” ان “الى الأحبة الذين يسألون عن الصورة التي تضم عدداً من العناصر المسلحة وبينهم شخص يشبهني، أؤكد لكم ان لا علاقة لي بهذه الصورة، والشخص الذي يشبهني ليس أنا ..”.

وتابع: “إبان الحرب اللبنانية وزمن الميليشيات لم اكن في لبنان، بل كنت في فرنسا أعمل صحافياً ومذيعاً في راديو مونتي كارلو منذ العام ١٩٧٨ وحتى العام ١٩٩٣، ثم انتقلت بعدها الى محطة mbc في لندن.. قبل فرنسا كنت مذيعاً للأخبار في تلفزيون لبنان بين سنة ١٩٧٤ و١٩٧٨، ولم أحمل سلاحاً حربياً في حياتي”.

وبحسب ويكيبيديا فإن جورج قرداحي إعلامي وسياسي لبناني. ولد في قرية فيطرون في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان. وهو متزوج من السيدة إيدا قرداحي ولديه ثلاثة أبناء هم غبريال، باميلا وباتريسيا. هو حاصل على إجازة بالحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.

بدأ مسيرته الإعلامية من تلفزيون لبنان الرسمي وصحافياً ثم عمل في صحيفة “لسان الحال” قبل أن ينضم في عام 1979 إلى فريق إذاعة مونت كارلو في باريس، ليحقق معها شهرة واسعة استمرت حتى عام 1992 وتسلم خلالها منصب رئيس التحرير في الإذاعة. بعدها انتقل قرداحي إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس، التي قضى معها عامين من مشواره الإعلامي لينضم في عام 1994 إلى إذاعة (إم بي سي إف إم) في لندن التي كانت تمر حينها بظروف قاسية إلا أن قرداحي استطاع أن يعبر بها إلى بر الأمان قبل أن تأتي النقلة النوعية في حياته أواخر عام 2000 من خلال تقديمه برنامج “من سيربح المليون” على قناة إم بي سي 1.

غادر قناة إم بي سي 1 لينضم إلى قناة إل بي سي وعمل برنامج (افتح قلبك) ، ولم يستمر أكثر من سنة ثم عاد إلى قناة إم بي سي 1 وظهر مرة أخرى في برنامج من سيربح المليون، وقيمة الجائزة مليون ريال سعودي ثم قدم برنامج القوة العاشرة وقيمة الجائزة 10 مليون ريال سعودي.

حاز على عدة جوائز وألقاب كجائزة (الميركس دور) كأفضل إعلامي في العالم العربي لعام 2007، وحصل أيضا على لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة، كما ظهر في عدة إعلانات تلفزيونية، منها عطر باسمه “عطر جورج قرداحي” وشوفان هارفست هو وعائلته. و تم تعيينه وزيراً للإعلام.