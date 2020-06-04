قرع على الطناجر في عين الحلوة لمطالبة الاونروا الاهتمام باللاجئين

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قام عدد من ابناء مخيم عين الحلوة بالقرع على الطناجر في تعبير رمزي عن الجوع والفقر، وفي رسالة لوكالة الاونروا بضرورة ايلاء اهتمام ومساعدة كافة اللاجئين في المخيمات في ظل الظروف الضاغطة التي يعانون منهااصلا مضافا اليها الازمة الاقتصادية والمالية المستجدة في لبنان.

كذلك للمطالبة بوضع الية لتنظيم المساعدات الاغاثية والمالية خاصة وان عددا منهم كان قد عبر عن استياء وغضب من اعتماد الاونروا الية غير منظمة في توزيع مساعداتها الاخيرة بحسب تعبيرهم .