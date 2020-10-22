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قروض لـ40 طالباً متفوقاً

منذ 20 دقيقة
مدرسة

مدرسة

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وزعت “رابطة العمل الاجتماعي” القروض والمساعدات على 40 طالبا وطالبة من الطلاب الجامعيين القدامى والمتفوقين، عن العام الجامعي 2020/2021.

وتشكلت “هيئة تشجيع التعليم العالي” من الاساتذة: ماوية الزهيري، وايهاب ذبيان، والقاضية سنا كروم، والدكاترة: رووف الغصيني، وشوقي غريزي، وسنا عبد الصمد.

وتولت الزهيري الامانة العامة للهيئة، بعد وفاة الامين العام السابق عادل حمدان.

ودرست الهيئة الطلبات وفقا لمعيار الحاجة والكفاية، وتم منح القروض الى كل الطلاب المستحقين الذين يتابعون دراستهم في مختلف الجامعات في لبنان وبخاصة الجامعة اللبنانية.

وأكد رئيس الرابطة مكرم بو نصار استمرار الرابطة في رسالتها، وبخاصة في دعم وتشجيع التعليم العالي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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