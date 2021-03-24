قزي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: أي مبادرة جديدة يجب أن تنطلق من جمع عون والحريري

قال الوزير السابق سجعان قزي لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أنه من الواضح اليوم أن العقدة الشخصية باتت بين رئيس الجمهورية ميشال عون و الرئيس المكلف تشكيل الحكومة كأنها بمستوى العقدة الخارجية و الصراع الأميركي-الإيراني. وأوضح، أن تأليف الحكومة من جديد يبدأ بإصلاح العلاقة بين الرئيسين لأن المعلومات كلها تشير الى أن الرئيس عون يفضّل للحكومة الجديدة رئيساً غير سعد الحريري المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة. وأضاف بغضّ النظر إذا كنا نؤيد الحريري أم لا، فإن تكليفه شرعي و إعادة النظر به لا يمكن إلا إذا سحب المجلس النيابي تكليفه. من هنا إن أية مبادرة جديدة لإطلاق تشكيل الحكومة يجب أن تنطلق من جمع الرئيس عون و الرئيس المكلف و اتفاقهما على التعاون معاً، و من ثم يعملان على تشكيل الحكومة.

و لفت الى أنه حتى هذه الساعة لا توجد مبادرات في هذا الإطار، و لكن ربما برزت معطيات جديدة من الآن و حتى مطلع الأسبوع المقبل تسمح بإعادة الوصل بين بعبدا و بيت الوسط خصوصاً و أن المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية مع عدد من السفراء المعنيين بالوضع اللبناني لم تكن مشجعة لإعادة النظر بتكليف الرئيس الحريري. و بالتالي لا يجوز أن تكون البلاد أمام خيار بين اعتذار الحريري أو استقالة عون. فهذا ليس زمن استقالات و لا اعتذارات، إنما زمن تصفية القلوب، و وضع مصلحة لبنان العليا فوق كل مصلحة و تأليف حكومة سريعاً.

و أكد أنه إذا لم يحصل هذا الأمر، فإن معلوماتي أن دولاً صديقة للبنان سيكون لها موقف صارم من عدد من السياسيين اللبنانيين الذين تعتبرهم يعرقلون تأليف الحكومة و الإصلاحات، فمن ليس قادراً على تأليف حكومة ليس قادراً استطراداً على عقد مؤتمر حوار أو مؤتمر وطني، أو مؤتمر تأسيسي. في حين أن المطلوب اليوم إنقاذ الوضع المالي و المعيشي و من ثم لكل حادث حديث.

و أشار، إلى أن مجمل هذه الأوضاع تؤكد أن تدويل القضية اللبنانية صار أمراً محتوماً، لأن المسؤولين اللبنانيين عاجزون عن التوصل الى اتفاق وطني جديد.