قزي: لماذا لا نقول إنَّ أسباب تأخير الحكومة وجود مشروع لتغيير النظام وهوية ​لبنان؟

غرّد الوزير السابق ​سجعان قزي​ على صفحته عبر “تويتر” قائلاً: لماذا الادعاء أن تأخير ​الحكومة​ هو بسبب الخلاف على تسمية وزيرين مسيحيّين؟ لماذا لا نقول إنَّ الأسباب هي وجود مشروع لتغيير النظام وهوية ​لبنان​ وضرب مفهوم المداورة في الحقائب، وعدم وضوحِ مسألةِ الثلث المعطل، ورهن ​تأليف الحكومة​ بصراعات المنطقة؟ وإدخال الأحزاب إلى الحكومة؟

لماذا الادعاء أن تأخير #الحكومة هو بسبب الخلاف على تسمية وزيرين مسيحيّين؟ لماذا لا نقول إنَّ الأسباب هي وجود مشروع لتغيير النظام وهوية لبنان، وضرب مفهوم المداورة في الحقائب، وعدم وضوحِ مسألةِ الثلث المعطل، ورهن تأليف الحكومة بصراعات المنطقة؟ وإدخال الأحزاب إلى الحكومة؟ pic.twitter.com/irBzcQyjTt — Sejean Azzi (@AzziSejean) June 2, 2021