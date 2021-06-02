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قزي: لماذا لا نقول إنَّ أسباب تأخير الحكومة وجود مشروع لتغيير النظام وهوية ​لبنان؟

2 - يونيو - 2021
سجعان قزي

سجعان قزي

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غرّد الوزير السابق ​سجعان قزي​ على صفحته عبر “تويتر” قائلاً: لماذا الادعاء أن تأخير ​الحكومة​ هو بسبب الخلاف على تسمية وزيرين مسيحيّين؟ لماذا لا نقول إنَّ الأسباب هي وجود مشروع لتغيير النظام وهوية ​لبنان​ وضرب مفهوم المداورة في الحقائب، وعدم وضوحِ مسألةِ الثلث المعطل، ورهن ​تأليف الحكومة​ بصراعات المنطقة؟ وإدخال الأحزاب إلى الحكومة؟

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