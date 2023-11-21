قصفٌ إسرائيلي مُعادٍ على أطراف علما الشعب وجبل اللبونة

قصفت مدفعية العدو بشكل متقطع فجر وصباح اليوم، أطراف بلدة علما الشعب وجبل اللبونة وجبل العلام، كما سمعت رشاقات نارية من مركز بركة ريشة محيط بلدتي البستان وعيتا الشعب.

وكان العدو رفع ليل أمس من وتيرة تعدياته على الآمنين والمدنيين من الاهالي والمواطنين حيث استهدف بالقصف المدفعي والاغارة بالطيران الحربي على اهداف مدنية ومنازل مأهولة في قرى القطاعين الغربي والاوسط. كما ألقى القنابل المضيئة في سماء المنطقة، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.

واللافت التحليق المكثف للطائرات المسيرة فوق مراكز اليونيفيل وقرى القطاعين الغربي والاوسط والتي استمرت حتى صباح اليوم.