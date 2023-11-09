الخميس 25 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 9 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قصفٌ واستطلاع وقنابل مضيئة.. كيف يبدو المشهد الجنوبيّ مساء؟

منذ 44 دقيقة
قنابل مضيئة فوق مناطق في جنوب لبنان

قنابل مضيئة فوق مناطق في جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي أطراف بلدتي راميا وبيت ليف، بعد أن كانت قد قصفت خراج بلدتي طيرحرفا والجبين وأوديتهما، مساء اليوم.

كما ألقت قوات العدو قنابل مضيئة فوق ميس الجبل بين المنارة والعباد. في وقت حلّقت طائرت استطلاع معادية فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرى وبلدات حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ وصولًا حتى أجواء البقاع الغربي وإقليم التفاح.

وفي وقت سابق اليوم، سقطت قذيفتان مدفعيتان معاديتان على طريق مشروع 800 تحت حرج صنوبر البويضة في مرجعيون، وطالت شظاياها المنازل القريبة من دون وقوع إصابات.

كما قصف العدو الإسرائيلي بشكل عنيف أطراف بلدات رامية والقوزح وحانين وبيت ليف، تزامنًا مع تجدد القصف المدفعي والفوسفوري المعادي على سهل مرجعيون بالقرب من محلة الحوش.

بالمقابل، أعلن “حزب الله” في بيان اليوم الخميس، أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وإلحاقًا ‏ببيانها السابق عن الهجوم الصاروخي على موقع المطلة (عند الساعة الثالثة والربع من ‏عصر يوم الخميس الواقع في 9-11-2023) تؤكد المقاومة الإسلامية إصابة دباباتي ‏ميركافا وسقوط طاقمهما بين قتيلٍ وجريح”.

وفي بيان منفصل، أعلن الحزب أنّ مقاتليه استهدفوا عند الساعة (3:45) من عصر اليوم، “قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ( وادي شوميرا) ‏بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ديفيد ساترفيلد
    ساترفيلد: على إيران وحزب الله وقف الاستفزازات.. ولا مؤشرات على توسّع الصراع
    الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة
    "التمويل ضروريّ".. الأونروا تُحذّر من "نزوح جماعي محتمل" في لبنان
    حرائق الغابات من جراء القصف الإسرائيلي في الجنوب (رويترز)
    بعد الاعتداءات الإسرائيلية جنوبًا.. إرشادات صحيّة حول الفوسفور الأبيض

    الأكثر قراءة

    بنيامين نتنياهو
    لم يستطع الاحتمال.. انتحار الطبيب النفسي لبنيامين نتنياهو
    صاروخ ياخونت الروسي
    صاروخ ياخونت.. المفاجأة التي قد يهدد بها حزب الله الأسطول البحري الأمريكي!
    غارة إسرائيلية على سهل الخيام في جنوب لبنان
    فيديو.. غارات عنيفة تهزّ الجنوب و"صوت بيروت" يُواكب التصعيد الإسرائيلي