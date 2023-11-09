قصفٌ واستطلاع وقنابل مضيئة.. كيف يبدو المشهد الجنوبيّ مساء؟

استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي أطراف بلدتي راميا وبيت ليف، بعد أن كانت قد قصفت خراج بلدتي طيرحرفا والجبين وأوديتهما، مساء اليوم.

كما ألقت قوات العدو قنابل مضيئة فوق ميس الجبل بين المنارة والعباد. في وقت حلّقت طائرت استطلاع معادية فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرى وبلدات حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ وصولًا حتى أجواء البقاع الغربي وإقليم التفاح.

وفي وقت سابق اليوم، سقطت قذيفتان مدفعيتان معاديتان على طريق مشروع 800 تحت حرج صنوبر البويضة في مرجعيون، وطالت شظاياها المنازل القريبة من دون وقوع إصابات.

كما قصف العدو الإسرائيلي بشكل عنيف أطراف بلدات رامية والقوزح وحانين وبيت ليف، تزامنًا مع تجدد القصف المدفعي والفوسفوري المعادي على سهل مرجعيون بالقرب من محلة الحوش.

بالمقابل، أعلن “حزب الله” في بيان اليوم الخميس، أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وإلحاقًا ‏ببيانها السابق عن الهجوم الصاروخي على موقع المطلة (عند الساعة الثالثة والربع من ‏عصر يوم الخميس الواقع في 9-11-2023) تؤكد المقاومة الإسلامية إصابة دباباتي ‏ميركافا وسقوط طاقمهما بين قتيلٍ وجريح”.

وفي بيان منفصل، أعلن الحزب أنّ مقاتليه استهدفوا عند الساعة (3:45) من عصر اليوم، “قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ( وادي شوميرا) ‏بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة”.