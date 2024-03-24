قصف إسرائيلي جنوباً.. إليكم آخر المستجدات

استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي فجرا منطقة “قطمون” في الأطراف الجنوبية لبلدة رميش ومنطقة “رباع التبن” و”الشيف” في أطراف بلدة كفرشوبا.

وحلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف منطقة صور والساحل البحري، وكما اطلق الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

يذكر ان الغارة الاسرائيلي مساء امس والتي استهدفت مقر الدفاع المدني التابع لجمعية “كشافة الرسالة الاسلامية” في بلدة عيتا الشعب، ادت الى تدميره تدميرا كاملا، كما ان جزءا كبيرا من المنازل المحيطة تضرر وتصدع بفعل الغارة.