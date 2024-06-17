قصف إسرائيلي دمّر مركزاً للرعاية الصحية في العرقوب .. ماذا في التفاصيل؟

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تعرض بلدة كفرحمام في منطقة العرقوب لقصف مدفعي اسرائيلي عيار ١٥٥ مليمترا استهدف مدخل البلدة الغربي، وأدى الى أضرار مادية فادحة بمركز العرقوب للرعاية الصحية الاولية، التابع لمؤسسة عامل الدولية، بحيث تكسر زحاج كل النوافذ والأبواب وتضررت غرف الأطباء والصيدلية والكثير من المعدات الطبية في غرف المعاينات والاشعة والمختبر، في حين نجا العاملون فيه بأعجوبة.

علماً أن هذا المركز يقدّم الخدمات الطبية لكل قرى العرقوب وحاصبيا، واستمر في تقديم الخدمات الطبية طيلة فترة الاحداث بجنوب لبنان منذ بدايتها، ولا يزال.

كما تضرر ايضا حاجز للجيش اللبناني في البلدة ومنازل عدة.

في حين، أطلق العدو الاسرائيلي نيران رشاشاته في اتجاه بلدة الضهيرة الحدودية تجاه الاهالي الذين كانوا يزورون منذ الصباح بلداتهم وتفقد ممتلكاتهم واضرحة اقاربهم هناك.

وفي وقتٍ سابق، قال مسؤول بالبيت الأبيض: “إن مستشارا كبيرا لبايدن سيسافر إلى إسرائيل الاثنين 17\6\2024 لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك لتجنب المزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان”.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن “آموس هوكشتاين سيعمل على تعزيز الجهود لتجنب زيادة التصعيد على طول الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان”.

وأدت الهجمات بين إسرائيل وحزب الله إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط.