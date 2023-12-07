الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قصف إسرائيلي صباحي على جنوب لبنان.. كيف يبدو المشهد؟

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2023 8:35 صباحًا
من الحدود الجنوبية

من الحدود الجنوبية

A A A
طباعة المقال

سجّل صباح اليوم الخميس، تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا الى الساحل البحري جنوبا.

وكانت القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط، عاشت الليل الفائت هدوءا حذرا، خرقته القنابل المضيئة والطيران الاستطلاعي الإسرائيلي وصوت انفجار اعتراضي في سماء منطقة صور، وسقوط قذيفة في البحر قبالة منطقة باب التم في محلة القاسمية لم يعرف مصدرها وماذا استهدفت في عرض البحر.

وسجّلت وحدة إدارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور، لغاية البارحة عشرين الف نازح من القرى الجنوبية توزعوا على خمسة مراكز ايواء في مدينة صور، ولا يشمل عشرات المئات ممن نزحوا الى مناطق أخرى ولم يسجلوا ضمن ادارة الكوارث.

وأكدت إدارة الكوارث أنها تعاني ضعف الامكانات المتاحة، علما ان عددا من القرى التي لا تزيد عن الأربعين قرية ليس فيها مأمن لحياة المدنيين بعد أن استهدف العدو المنازل والمدنيين والصحافيين وسيارات الاسعاف ومشاريع الدواجن والمواشي الطاقة البديلة”.

هذا وتتعرّض أطراف حولا ومركبا لقصف مدفعي اسرائيلي.

    المزيد من أخبار لبنان

    من جنوب لبنان
    في ظل التوترات القائمة.. جيش الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي قرب حدود لبنان
    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    تصريحات هامة للخارجية الأمريكية حول القرار 1701 ونشاط حزب الله
    الحدود الجنوبية
    تحرك أمريكي لإيجاد تسوية بين إسرائيل ولبنان.. هذا ما سيحل بمراكز حزب الله عند الحدود!

    الأكثر قراءة

    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    تصريحات هامة للخارجية الأمريكية حول القرار 1701 ونشاط حزب الله
    رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
    غزة تحت النار
    آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!
    الحدود الجنوبية
    "اتصالات رفيعة المستوى".. ماذا حمل مدير مخابرات دولة أجنبية إلى لبنان؟