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قصف إسرائيلي متقطّع ورمايات بالرشاشات الثقيلة.. كيف يبدو المشهد جنوبًا؟

منذ 13 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)

الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)

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قصفت قوات العدو الإسرائيلي صباح اليوم، وبشكل متقطع، محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة المحاذي للخط الأزرق مع فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى رمايات بالرشاشات الثقيلة على اللبونة.

وكان العدو أطلق ليلًا القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط، حتى مشارف بلدتي العزية والحنية.

كما كثّف الطيران الاستطلاعي تحليقه في سماء قضاء صور، وبخاصة فوق القرى الحدودية.

وليل أمس، تعرّضت المناطق الحدودية الجنوبيّة مع فلسطين المحتلة إلى غارات إسرائيلية مكثّفة، حيث شنت الطائرات الحربية المعادية غارة جوية على منطقة اللبونة وأخرى على أطراف بلدة رامية والجبين، كما ركّز العدو قصفه على منطقة رأس الناقورة ومنطقة اللبونة، وشنّ الطيران أكثر من غارة على أطراف بلدة ياطر.

هذا وطال قصف عنيف بقذائف الـ 155 محيط مشروع 800 خراج البويضة قضاء مرجعيون. بينما استهدفت طائرة مسيرة بصاروخ موجه، أحد منازل بلدة البياضة، ولكن من دون وقوع إصابات.

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