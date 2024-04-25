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قصف إسرائيلي يستهدف شاحنة وقود شرقي لبنان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - أبريل - 2024 12:03 مساءً
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استهدف قصف جوي إسرائيلي، اليوم الخميس، شاحنة للمحروقات قرب بعلبك شرقي لبنان بمنطقة بعيدة عن الحدود، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لـ”فرانس برس”، إن “طائرة مسيرة استهدفت شاحنة لنقل المحروقات” في منطقة دورس، عند مدخل مدينة بعلبك، مضيفا أن سائق الشاحنة أصيب بجروح.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن “غارة معادية من طائرة مسيّرة استهدفت شاحنة لنقل المحروقات في سهل بلدة دورس، مما أدى إلى إصابة السائق بجروح، وإلحاق أضرار بالشاحنة والصهريج”، مضيفة أن “الصاروخ سقط في ساتر ترابي بمحاذاة الطريق”.

تأتي هذه الغارة وسط تزايد في التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في الأيام الأخيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، شن “عمليات هجومية” في الجنوب اللبناني، حيث أكد ضرب 40 هدفا للحزب و”القضاء” على نحو نصف قيادييه في جنوب البلاد.

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