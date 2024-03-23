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قصف اسرائيلي جنوباً.. و"حزب الله" يردّ

منذ 18 ثانية
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استهدفت القوات الاسرائيلية ظهر اليوم وادي السلوقي بالقـذائف المدفعية.

كما تعرضت أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية لقصف مدفعي مباشر من مواقع الجيش الاسرائيلي المتاخمة للخط الازرق في القطاع الاوسط.

في المقابل، اشارت المقاومة الاسلامية – “حزب الله” في بيان الى ان “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم السبت 23-03-2024 ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية”.‏

وجاء في بيان آخر: “شنّ ‏مجاهدونا ‏عند الساعة 12:20 من ظهر اليوم هجومًا جويًا ‏بمسيرتَين انقضاضيتَين على منصتَين للقبة الحديدية في موقع “كفار بلوم” للدفاع الجوي وأصابت ‏أهدافها بدقة”.

في حين، أفادت القناة 13 الإسرائيلية عن سقوط مسيرتَين في الجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

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