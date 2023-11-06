الأثنين 22 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 6 نوفمبر 2023 |
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قصف اسرائيلي على محيط الناقورة واللبونة

منذ ساعة واحدة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بتعرّض مُحيط بلدتي الناقورة واللبونة لقصف مُعادٍ مباشر.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباحاً فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط حتى صور وفوق مجرى نهر الليطاني صعوداً .

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قصف منتصف الليل محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب وأطلق القنابل المضيئة طوال الليل وحتى الفجر فوق المناطق المذكورة.

أما في ما يتعلق بحركة النزوح فأشار مندوبنا إلى أنها تزداد يوما بعد يوم وتلقي بكاهلها على البلديات والقطاع الخاص وسط غياب رسمي.

وكانت شكلت جريمة استهداف سيارة مدنية بعد ظهر امس بين عيترون وعيناتا من قِبل الجيش الاسرائيلي عنصراً ضاعطاً على قواعد الاشتباك في الجنوب. ومع أن “الحزب” سارع الى الرد في كريات شمونة الحدودية، لكنه اكد في بيانه ان جريمة قتل الاطفال واستهداف المدنيين لن تمر.

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