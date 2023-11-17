قصف صباحيّ جنوبًا.. و"حزب الله" ينشر فيديو لتدمير دبابة ميركافا

استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان، صباح اليوم الجمعة، حيث استهدف القصف المدفعي أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

يأتي ذلك بعد أن قصف العدو ليلًا أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، وأغار الطيران الحربي قبيل المساء من يوم أمس، على محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة كما كرر الهجمات على أطراف بلدة الضهيرة.

فيما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، وملأت القنابل المضيئة المعادية سماء القطاعين الغربي والأوسط.

إلى ذلك، نشر الإعلام الحربي لحزب الله اليوم، فيديو يظهر “مشاهد استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال في محيط ثكنة بيرانيت عند الحدود اللبنانية”، أمس الخميس.

كما كان الحزب قد نشر أمس فيديو يظهر استهداف عدد من مواقع جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية بتاريخ 2023/11/16 ويحققون إصابات مباشرة.

أما لجهة أوضاع المواطنين وبخاصة في البلدات المتاخمة للخط الأزرق مع فلسطين المحتلة، فإنهم يعانون بسبب الاعتداءات الإسرائيلة اليومية واستهداف العدو للعمال والفلاحين في الحقول، ما حال دون إتمام موسم قطاف الزيتون وإن أكثر الأطفال والنساء والعجزة غادروا منازلهم إلى مناطق أكثر أمانًا.

وناشد الأهالي الذين ما زالوا في القرى المذكورة ضرورة تأمين مساعدات طبية ودواء للمرضى منهم.