السبت 6 رمضان 1445 ﻫ - 16 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قصف على اطراف القرى الحدودية.. إليكم آخر المستجدات جنوباً

منذ 14 ثانية
من الحدود اللبنانية الجنوبية

من الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

أغار الطيران الحربي قرابة الرابعة فجر، مستهدفا منزلا خلا من السكان في بلدة طيرحرفا، ما ادى الى تدميره بالكامل، وسبب اضرارا جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة. كما اغار على اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب.

واللافت ان الجيش الإسرائيلي يعتمد منذ ايام على قاعدة تدمير قرى بكاملها حيث يقوم بتدمير المنازل وقطع الطرق الفرعية والعامة التي تؤدي اليها.
و قرابة التاسعة ليلا اطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.

وحلق الطيران الاستطلاعي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري، وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء المنطقة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.

    المزيد من أخبار لبنان

    نقطة المصنع على الحدود اللبنانية السورية
    الجيش يُفنّد الرسالة السورية: المراصد اللّبنانيّة لضبط الحدود
    جبران باسيل
    تصعيد خطير من باسيل: حزب الله خرج من التفاهم حين تخلى عن بناء الدولة!
    عناصر من حزب الله
    حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية خلف الجدار الحدودي

    الأكثر قراءة

    رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
    رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
    وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
    خبر سار من وزير العمل لموظفي القطاع الخاص في رمضان!
    جبران باسيل
    تصعيد خطير من باسيل: حزب الله خرج من التفاهم حين تخلى عن بناء الدولة!