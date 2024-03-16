قصف على اطراف القرى الحدودية.. إليكم آخر المستجدات جنوباً

أغار الطيران الحربي قرابة الرابعة فجر، مستهدفا منزلا خلا من السكان في بلدة طيرحرفا، ما ادى الى تدميره بالكامل، وسبب اضرارا جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة. كما اغار على اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب.

واللافت ان الجيش الإسرائيلي يعتمد منذ ايام على قاعدة تدمير قرى بكاملها حيث يقوم بتدمير المنازل وقطع الطرق الفرعية والعامة التي تؤدي اليها.

و قرابة التاسعة ليلا اطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.

وحلق الطيران الاستطلاعي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري، وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء المنطقة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.