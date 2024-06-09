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قصف متبادل في الجنوب وتحليق للطيران الاسرائيلي فوق بيروت

منذ 22 دقيقة
قصف إسرائيلي في الجنوب

قصف إسرائيلي في الجنوب

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تواصل القصف المتبادل في الجنوب، حيث سجل غارة إسرائيلية صباحاً على بلدة حولا الجنوبية، وتعرضت أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي اسرائيلي.

كما رصد تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت وعلى علو متوسّط فوق فوق منطقة كسروان ومناطق الشّمال.

والى ذلك اعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمته بالطائرات صباح اليوم قاذفة يستخدمها حزب الله في قرية خولة بجنوب لبنان

واشار الى قصفه بالطائرات أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان الليلة الماضية.

حزب الله: في المقابل، أصدر حزب الله بيانا جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:35) من نهار يوم الأحد 9-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعلن عن سقوط صواريخ عدّة أُطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة شمالي إسرائيل.

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