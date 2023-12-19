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قصف مدفعي معادٍ على قرى جنوبيّة.. وطيران تجسسي مكثّف فوق بعلبك

منذ 32 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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قصفت المدفعية الإسرائيلية، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، أطراف الخيام بقذيفتين فوسفوريتين، كما قصفت تلة العويضة. في وقت استهدف القصف المدفعي الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، وطاول أيضًا أطراف حولا عند وادي اسطبل.

كذلك، حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى مشارف مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني.

فيما حلقت المسيّرات الإسرائيلية بكثافة في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة.

هذا واستهدف جيش الاحتلال بعيد فجر اليوم، برماياته الرشاشة محيط عيتا الشعب والناقورة. كما أطلق القنابل المضيئة طيلة الليل الفائت.

بالمقابل، أفيد عن إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موقع تابع للاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة.

وليلًا، تعرضت أطراف بلدة مارون الراس، قرابة الحادية عشرة والنصف، لسقوط 3 قذائف مدفعية مصدرها مواقع جيش الاحتلال داخل فلسطين المحتلة.

كما نفذت مسيرة إسرائيلية قرابة الحادية عشرة وربع من ليل أمس عدوانًا جويًا مستهدفة منزلاً عند أطراف بلدة مارون الراس بصاروخ موجه.

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