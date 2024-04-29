قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية تستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان

تعرضت أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة فجرًا لقصف مدفعي معاد متقطع تزامن مع إطلاق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف بلدات زبقين وياطر وكفرا.

وكان الطيران الحربي المعادي أغار قبيل منتصف الليل على بلدات طيرحرفا ومروحين والناقورة وجبل بلاط ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والبنى التحتية والمنازل.

وشنّ عند منتصف الليل، غارة على بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط وكانت أشد من غيرها دويًا إذ سمع صوتها في ارجاء الجنوب وأدت إلى أضرار كبيرة في الممتلكات والمزروعات.

كما استمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في الجنوب.

وأطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه مراكب الصيادين في ميناء الناقورة البحري.

ويشهد جنوب لبنان منذ 8 تشرين الأول 2023 توترا متواصلا بين حزب الله وإسرائيل.