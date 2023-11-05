قصف معادٍ يستهدف قرى حدوديّة.. وطيران الاستطلاع يُحلّق فوق صور

يتعرّض محيط بلدات علما الشعب والناقورة واللبونة، إلى قصف مدفعي معاد منذ صباح اليوم الأحد، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي فوق أجواء صور.

هذا وكان محيط عدد من البلدات (اللبونة والناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب) تعرض ليل أمس إلى قصف مدفعي معاد.

فيما أطلق جيش الاحتلال القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق، حيث قد قضت الحرائق على ثلث الأشجار المعمرة وبخاصة في محيط علما الشعب.

كما تعرضت تلة حمامص إلى قصف مدفعي معاد ليل أمس.

وأمس، أعلن “حزب الله” استهداف مكمن للجنود الإسرائيليين داخل أحد منازل مستوطنة “المطلة” قبالة جنوب لبنان، وحقق إصابات مؤكدة، وذلك بعد ساعات من استهداف مقاتلي الحزب مواقع تابعة للاحتلال، بينها موقع العباد.

بينما أكد المتحدث باسم جيش العدو، دانيال هاغاري، فجر الأحد، قيام طائرات حربية تابعة للجيش بقصف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في الأراضي اللبنانية، بعد رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية قائلًا إنّه لم يتم رصد أي سقوط في المستوطنات.

وأضاف هاغاري: “تم رصد إطلاق نار مضاد للدبابات باتجاه منطقة المطلة من دون وقوع إصابات”.