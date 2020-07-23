قضاء يحجز على ممتلكات سلامة وقضاء يعطل القرار

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بعدما كان رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي اصدر قرارا قضى بالحجز الاحتياطي على سبعة عقارات للحاكم استنادا لطلب سبعة محامين وصحافي من مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام.

وفي الوقت الذي يجب أن يأخذ القضاء مجراه كما هو مفترض، من حيث تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على موجودات منزل حاكم مصرف لبنان ومنقولاته في محكمة جديدة المتن حيث يقع المنزل في نطاقها.

أصدرت رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني مذكرة عطلت فيها قرار مكي ,منعت بموجبها الموظفين من تسليم الاستنابات دون علمهم وموافقتهم شخصيا.