قضايا تربويّة على طاولة الحلبي: نرحّب بكل ما يدعم المدرسة الرسمية

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مع المدير الإقليمي لبعثة البنك الدولي جان كريستوف كاريه ومدير اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر وفريق عمل الوزارة.

وتمت متابعة الخطوات المتعلقة بتأمين الإنتاجية للمعلمين، بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة.

ثم اجتمع مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي كوستانزا فارينا ومديرة المشاريع التربوية ميسون شهاب، وتناول البحث متابعة التعاون التربوي ونتائج مشاركة الوزير في المؤتمر الذي نظمته اليونسكو لمشروع “التعليم لا ينتظر”، في جنيف.

كما تم عرض للتحضيرات لزيارة مديرة مشروع “التعليم لا ينتظر” ياسمين الشريف لبيروت في آذار المقبل. وعرض المجتمعون لمشروع الدعم الفني للوزارة ومساعدة إداراتها في تطبيق الخطة الخمسية.

واستقبل الحلبي مديرة المجلس الثقافي البريطاني في لبنان ميساء الضاوي، في حضور الأشقر ومنسق عام المناهج في لبنان جهاد صليبا.

ورحّب الحلبي بالضاوي، مُعبّراً عن “اعتزازه بتسلمها كلبنانية إدارة المجلس الثقافي البريطاني في بيروت. وكان عرض للمشاريع المشتركة والتحضير للمشاركة في مؤتمر وزراء التربية في لندن وتعزيز التواصل مع الجهات الدولية والوزراء في العالم، وترسيخ الشراكة التي نشأت بين الوزارة والجانب البريطاني والمجتمع الدولي.

كما تم البحث في التعاون القائم مع الوزارة عبر المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء وتقديم الدعم التقني البريطاني ومتابعة التعاون في إطار تطوير المناهج التربوية، وتمهين الإدارة التربوية ودعم المدارس الدامجة، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات البريطانية لجهة الإفادة من تطوير مناهج المواد العلمية.

ثم استقبل الحلبي وفداً من جمعية teach for lebanon برئاسة جورج أسد، وتابع معه المشروع الذي تنفذه الجمعية في العديد من المدارس الرسمية وشبه المجانية، من خلال تأمين أساتذة متبرعين يتم تدريبهم وتأهيلهم لخدمة المدارس وتلامذتها تربويا، ضمن برنامج التعليم في حالات الطوارئ.

وأكد الحلبي أنه “يرحّب بكل ما يدعم المدرسة الرسمية وأساتذتها وتلاميذها، كما يرحّب باستمرار المشروع ويقدم أي تسهيلات تحتاج إليها الجمعية التي توفر خدمة مهمة للمدارس الرسمية، وتتحمل تكاليف الإنترنت والطباعة وغير ذلك من النفقات التي تحتاج إليها المدرسة لتنفيذ هذا الدعم المجاني”.