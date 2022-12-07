الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
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قضية النازحين على طاولة "الخارجية": وقف المساعدات تُساهم في العودة

منذ ساعة واحدة
الوزير بو حبيب وسفراء الدول الاسكندينافية

الوزير بو حبيب وسفراء الدول الاسكندينافية

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إلتقى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب بسفراء الدول الاسكندينافية لدى لبنان، وهم السويد آن ديسمور، والنرويج مارتن إيترفيك، وفنلندا آن مسكانن وممثل عن السفارة الدانماركية المستشار توماس طومسن كما حضر الاجتماع سفيرة سويسرا ماريون ويشلت، وتم البحث في قضية النازحين السوريين.

بو حبيب شدد خلال الاجتماع على أنّ لبنان لا يستطيع تحمل وجود حوالي المليوني نازح سوري على أرضه من دون تحديد موعد لعودتهم الى بلادهم، معتبرًا أنه في حال توقفت المساعدات الدولية لهم سيعودون إلى بلادهم.

كما أكد الوزير بو حبيب أن لبنان هو بلد نموذجي للتعايش بين المسلمين والمسيحيين يجب الحفاظ عليه وحمايته من تداعيات النزوح السوري اضافةً إلى وجود اللاجئين الفلسطينيين على أرضه منذ 74 عامًا ينتظرون حلًا سياسيًا.

كما التقى الوزير بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، التي وضعته في أجواء المداولات التي حصلت في اجتماع مجلس الامن الذي عقد في نيويورك حول عمل قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) وتطبيق القرار 1701 .

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