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قضية سلامة.. عويدات يحيل مستندات الى السلطات السويسرية “إلكترونياً”

4 - فبراير - 2021
القضاء

القضاء

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أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اليوم الخميس، عبر الطرق الديبلوماسية، النتيجة الأولية لطلب المساعدة القضائية المقدمة من السلطات القضائية السويسرية، في قضية تبييض الأموال المقامة من قبل النائب العام السويسري في وجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته، وذلك بعد أن زود الجهة الطالبة بالمعطيات بموجب رسائل إلكترونية.

وطلب القاضي عويدات في المقابل تزويده بالمستندات المتوفرة لديهم على أن يتم، إلحاقا تزويد الجهة المطالبِة بالمستندات من مصرف لبنان والهيئات المصرفية، على أن ينصرف النائب العام التمييزي الى درس جميع المستندات المتوافرة، وما قد يرده من السلطات السويسرية وفقا لطلبه وما قد تتضمنه من أدلة كافية لإجراء تحقيق محلي مع المعنيين”.

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