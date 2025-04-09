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قضية مرفأ بيروت إلى الواجهة.. التحقيق الفرنسي يصل لبنان نهاية الشهر

منذ ساعتين
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2025 8:44 صباحًا
من أمام مرفأ بيروت

من أمام مرفأ بيروت (رويترز)

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يصل وفد قضائيّ فرنسيّ إلى لبنان نهاية الشهر الحاليّ، للقاء المحقق العدليّ في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومسؤولين قضائيين، حسب ما كشف مصدر قضائيّ لبنانيّ لوكالة فرانس برس.

وأشار المصدر أنّ “قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ومعهما تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسيّ الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار”.

تجدر الإشارة إلى أن البيطار كان قد بدأ في 16 كانون الثاني إجراءاته القضائية بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم.

وأوضح المصدر القضائيّ أنّ القاضيين الفرنسيين “سيسلمان المحقق العدليّ اللبنانيّ تقريرًا مفصّلًا بنتائج التحقيق الفرنسيّ”، الذي “سيكون منفصلًا عن التحقيق اللبنانيّ”.

وفي الختام قال المصدر أنّ لبنان تلقى طلبات استفسار في الأيام الأخيرة من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار “لمعرفة آخر مستجدات التحقيق” والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهاميّ.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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