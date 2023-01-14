قضية وليم نون.. برقيّة مستعجلة إلى الشرطة القضائية!

سطّرت المديرية العامة لأمن الدولة، بتوجيهات من اللواء طوني صليبا بعد منتصف ليل (الجمعة 13-1-2023)، برقية الى مفرزة بيروت في الشرطة القضائية تطلب فيها انتقال دورية من هذه المفرزة الى المديرية العامة لأمن الدولة لإنفاذ بلاغ البحث والتحري الصادر عن المفرزة بحق وليم نون، وفقاً لما نقلته قناة “mtv”.

وتأتي تلك المذكرة المستعجلة في محاولة لتسريع الإجراءات الآيلة الى اطلاق سراحه مع الإشارة إلى أن انتقال دورية المفرزة الى مديرية امن الدولة يحتاج الى اشارة من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة.

من جهته أكّد النائب سليم الصايغ، من داخل المديرية العامة لأمن الدولة، ألا مذكّرة بحث وتحرٍ كانت مسطّرة بحقّ وليم نون، وسطّرت الآن، وأن إجراءات قضائية يجري تحضيرها لإبقاء نون موقوفاً إلى الإثنين.

وأشار الصايغ إلى أن 9 نواب موجودون في الداخل يرفضون الخروج من المقر، داعياً الشعب اللبناني إلى التحرك رفضاً لعملية القمع الجارية.