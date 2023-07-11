قضيّة الحضانة تتفاعل.. "المعنّفتان" في قبضة قوى الأمن

في سياق التحقيق من قبل مفرزة الجديدة القضائية على أثر انتشار فيديو هزَّ الرأي العام وأظهر استياءه حول تعرّض أطفال للضرب والتعنيف داخل أحد دور الحضانة، أُوقف ليل أمس 10/7/2023 كل من المدعوّتَين د. ح. (1979) و ط. م. (1985)، بحسب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.

وأكدت القوى الامنية أن التحقيق مستمرّ بناءً لإشارة القضاء.

في السياق، وبعد حادثة تعنيف الأطفال في حضانة Garderêve في جديدة المتن، دعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إلى اجتماع طارئ للجنة حماية الأحداث، مؤكدًا أن “فرق من الوزارة تقوم بجولات رقابية على الحضانات”.

الأبيض أضاف لـ “الحدث”: “يجب زيادة الزيارات المفاجأة إلى الحضانات، كما يجب خضوع جميع العاملين فيها للتدريب”، مؤكدًا أنّ الوزارة تتواصل مع أهل الأطفال المعنفين، و”سيتم إخضاع جميع الأطفال في الحضانة للفحص الطبي”.

وتابع: “صدمتني المعلمة التي صورت الفيديو أكثر من التي عنفت الأطفال”.