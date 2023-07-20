قضيّة الطّفلة لين طالب تابع: الإدّعاء على الجدّ والوالدة

أفادت معلومات mtv بأنّ القاضية ماتيلدا توما ختمت ملفها في قضية وفاة الطفلة لين طالب وادّعت على جدها من جهة الأم للاشتباه فيه باغتصاب لين وعلى الوالدة بتهمة التستّر على الجريمة وأحالت توما الملف إلى القاضية سمارندا نصّار.

وقد تصدر اسم الطفلة لين طالب، مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بعد أكثر من أسبوعين على وفاتها من دون تسجيل أي تقدم في سير التحقيقات حول الاعتداء الجنسي الذي طالها.

وفي الأول من تموز الجاري، أثارت جريمة مروعة راحت ضحيتها طفلة في السادسة من العمر، غضبًا عارمًا بعدما توفيت الطفلة لين طالب إثر مرور 8 أيام على إقامتها مع أمّها في منزل جدّيها، عقب طلاق والديها.

وقد أكّد تقريران طبّيان شرعيّان منفصلان تعرّضها لاعتداء جنسي قُبيل وفاتها.

ومنذ وفاتها، وبتوجيهات من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، باشرت مديرية العناية الطبية في الوزارة التحقيق اللازم في ظروف الوفاة مع المعنيين لتبيان أسبابها.