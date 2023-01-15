قضيّة المرفأ تتفاعل.. نتائج التحقيقات البريطانيّة باتت قريبة!

كشفت “الجريدة” الكويتية أنّ قضية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت ستتفاعل في الأيام المقبلة، ليس فقط بسبب التطورات المحلية، بل كذلك في ظل المعلومات التي تتحدث عن زيارة وفد قضائي فرنسي إلى بيروت في الفترة المقبلة، لمتابعة التحقيقات التي يجريها الفرنسيون حول التفجير الذي كان بين قتلاه شخصان يحملان الجنسية الفرنسية.

في السياق نفسه، تشير المعلومات بحسب “الجريدة” الكويتية إلى أنّ “القضاء البريطاني سيصدر في الفترة المقبلة نتائج تحقيقاته بخصوص الباخرة روسوس وأصحابها والمسؤولين عن حمولتها من نيترات الأمونيوم التي كانت السبب الأساسي في تفجير المرفأ، وهذا يعني أنّ تحقيق المرفأ أصبح بدوره مدوّلاً، أسوة بالتحقيقات في ملفات مالية ومصرفية واقتصادية تتعلق بالأزمة الاقتصادية المتواصلة، خصوصًا أن البلد على موعد في الأيام القليلة المقبلة مع زيارة لوفدين قضائيين من فرنسا ولوكسمبورغ، للتحقيق بناء على دعاوى مالية رُفعت في هذه الدول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بعد أن استكمل وفد قضائي ألماني تحقيقاته”.