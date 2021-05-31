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قطاعات جديدة تعود للعمل.. إليكم بيان إدارة الكوارث حول تعديل إجراءات كورونا

31 - مايو - 2021
وسط بيروت

وسط بيروت

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أعلنت ​غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث​، أنه “تنفيذا للقرار رقم 26/م ص تاريخ 6/2/2021 المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة ​فيروس كورونا​ ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، ومع التطور الإيجابي في الواقع الوبائي في ​لبنان​، ومع انخفاض عدد الإصابات، تم تعديل الإجراءات ضمن ​القطاع العام​ المشمول بإعادة الفتح ودوام العمل”.

وأشارت الغرفة، في بيان، إلى أن “توقيت العمل في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، بات وفقا لدوام العمل الرسمي المحدد بموجب الأنظمة والقوانين، على أن تكون نسبة الحضور لجميع العاملين والموظفين 100%، مع التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية من تعقيم ووضع للكمامة”.

 

 

 

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