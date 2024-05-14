قطاع التمريض في "التجمع الديموقراطي" حيا الممرضين بعيدهم: لتحقيق المطالب المزمنة

حيا “تجمع الممرضات والممرضين في لبنان” – قطاع التمريض في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان، في بيان اليوم، “الممرضات والممرضين في يومهم العالمي”.

‎وطالب التجمع “بتحقيق المطالب المحقة والعادلة، التي اعلنتها نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، وإنشاء لجنة مشتركة بين وزارة التربية والنقابة لوضع الهيكلية والإطار الوظيفي وبحث السبل المتاحة لتحسين الرواتب، التنسيق مع النقابة لتدريب العاملين في المهنة في المدارس وفي كل ما يتعلق بحملة تلقيح الطلاب، اضافة الى ضرورة إصدار قانون يفرض وجود ممرض مجاز واحد على الأقل في كل مدرسة او معهد، نظرا للدور المهم الذي يلعبه في الرعاية والتثقيف”.

‎ودعا الى “تحديد برامج ومناهج تعليم التمريض الجامعي والمهني في حدها الأدنى، ومراقبة تطبيقها ، و إنشاء لجنة في وزارة التربية والتعليم العالي تكون النقابة ممثلة فيها من أجل وضع مؤشرات جودة تعليم التمريض في كليات ومعاهد ومدارس التمريض، ضم ممثل عن النقابة الى المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني، والتأكيد على استفادة الممرضات والممرضين العاملين في المدارس من المساعدات التي تعطى للهيئة التعليمية”.

‎كما طالب “بزيادة راتب الممرضة للحد من الهجرة الى الخارج، شمول الاعضاء في الضمان الصحي و الاجتماعي، وضرورة وضع تشريع يسمح بانتساب كل مستويات التمريض الى النقابة و هي: مهنيةBP (بروفيه)، بكالوريا مهنية BT، ليسانس مهني LT، تقني مهني عالي(TS)، أو استحداث نقابة لكل مستوى، كما في دول العالم المتقدمة”.

‎ودعا كل الممرضات والممرضين الى “الالتفاف حول نقابتهم من أجل تحقيق مطالبهم المزمنة والمشروعة”.