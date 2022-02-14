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قطر ترسل 70 طنًا من المواد الغذائية الى لبنان

14 - فبراير - 2022
الجيش يتسلم 70 طنا من المواد الغذائية من قطر

الجيش يتسلم 70 طنا من المواد الغذائية من قطر

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تسلم الجيش اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي 70 طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقد صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تسلم الجيش اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي 70 طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجرى تسلم الهبة بحضور ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون ووفد من سفارة دولة قطر، وشكر ممثل قائد الجيش سمو أمير دولة قطر على مبادراته المتكررة تجاه الجيش اللبناني متمنياً لدولة قطر الشقيقة دوام السلام والتقدّم.

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