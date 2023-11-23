الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قطر تضع دراسات تحسين قطاع النقل بتصرّف لبنان.. وتستعدّ لتقديم باصات

منذ 43 دقيقة
وزير النقل القطري جاسم بن سيف بن أحمد السليطي ووزير الاقتصاد أمين سلام

وزير النقل القطري جاسم بن سيف بن أحمد السليطي ووزير الاقتصاد أمين سلام

A A A
طباعة المقال

أبدى وزير النقل القطري جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، اهتمام بلاده بوضع ملف النقل القطري في تصرّف لبنان، مبديًا “استعداد الدوحة لمساعدة السلطات اللبنانية في الحصول على باصات قادرة على العمل ضمن البنى التحتية اللبنانية الحالية”.

وقال السليطي لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي التقاه اليوم في مقر الوزارة في الدوحة: إنّ “قطر على استعداد لتقديم الدراسات والأنظمة كلّها إلى لبنان، وخصوصًا تلك التي أجرتها الدوحة من أجل تحسين قطاعات النقل، البرية والبحرية والجوية لديها، مع العلم أن هذه الدراسات والأنظمة تختصر للدولة اللبنانية الطريق لتنفيذ المشاريع بنسبة 50% وتوفر على الدولة الملايين من الدولارات”.

تأتي هذه المبادرة على هامش الزيارة التي يقوم بها سلام مع وفد من رجال الأعمال إلى قطر، من أجل البحث عن حلول للأزمات الاقتصادية اللبنانية، وكذلك من أجل زيادة فرص الاستثمارات بين البلدين.

وتكمن أهمية الطرح القطري أنّه سيقوم بتخفيف الأعباء عن كاهل الاقتصاد اللبناني، إذ يُعتبر ضعف قطاع النقل في لبنان، من بين المسببات الرئيسية لارتفاع أكلاف فواتير الوقود بالعملات الصعبة، وكذلك من ضمن الأعباء الكبيرة التي يتكبدها اللبنانيون عمومًا، وموظفو القطاع العام والطلاب خصوصاً.

وبعدما تناول سلام والسليطي خلال اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشتركة للبلدين، تبادلا وجهات النظر حول أهمية هذا القطاع في خلق محفزات أساسية لدعم أيّ اقتصاد وطني، وهو ما يفتقر إليه لبنان في الوقت الحالي.

    المزيد من أخبار لبنان

    جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى: الدولة اللبنانية تتحمّل أفعال "حزب الله"
    وفد من القوات مع السفير الروسي الكسندر روداكوف
    لتجنّب الحرب.. تطبيق الـ1701 بين "القوات" وسفيري روسيا والصين
    الوزير أمين سلام افتتح الجناح اللبناني في "إكسبو" قطر
    سلام افتتح الجناح اللبناني في "إكسبو" قطر: نحن بأمسّ الحاجة لنافذة إيجابية

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    حدث خطير في بيت ياحون.. استشهاد مجموعة قيادية في حزب الله من بينهم نجل "محمد رعد"
    إيهود باراك
    غزة تحت النار
    فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"
    السيارة المستهدفة في بلدة الشعيتية جنوب صور
    "حماس" تنعى قياديًا في جنوب لبنان.. و3 شهداء من طرابلس بغارة للاحتلال