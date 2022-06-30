قطر تعلن عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني

أفادت وكالة الانباء القطرية بأن قطر أعلنت الخميس عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني.

وفي يوليو تموز الماضي، أعلنت قطر أنها ستدعم الجيش اللبناني بسبعين طنا من الإمدادات الغذائية شهريا لمدة عام.

يشار إلى أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل الخميس إلى لبنان في أول زيارة من نوعها له منذ العام الماضي.

وكان في استقبال الدبلوماسي القطري نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب وسفراء البلدين المشتركين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وتأتي الزيارة في وقت قال مسؤولون في الحكومة اللبنانية إن من المقرر أن تستضيف بيروت اجتماعا للجامعة العربية يحضره كبار اللاعبين الإقليميين إلى جانب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

يأتي ذلك قبل القمة العربية الكاملة المقرر عقدها في الجزائر في نوفمبر.