قطر ولبنان يرسّخان التعاون الإنساني عبر صندوق الزكاة وإذاعة القرآن الكريم

زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان برفقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر غانم بن شاهين بن غانم الغانم مبنى صندوق الزكاة في بيروت، بحضور سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني ووفد من السفارة القطرية، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس أمناء الصندوق القنصل محمد إبراهيم الجوزو وأعضاء المجلس.

واطلع الوفد القطري على أقسام الصندوق وبرامجه ومشاريعه المختلفة، حيث أكد القنصل الجوزو على أهمية دعم دولة قطر المستمر للبنان، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تشهدها البلاد، والتي أدت إلى فقدان العملة الوطنية أكثر من 95% وارتفاع معدلات البطالة والفقر. وأضاف الجوزو أن الصندوق سجل نموّاً ملحوظاً بلغ 44% في موارده خلال النصف الأول من 2025، ووسّع نشاطه ليشمل عشرة فروع من الشمال إلى الجنوب، ليصبح شبكة أمان اجتماعي للأسر والأيتام والطلاب والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار القنصل الجوزو إلى أن الصندوق يهدف اليوم إلى التمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة وليس فقط الإغاثة، متطلعاً إلى تعزيز شراكة استراتيجية مع مؤسسات قطرية مثل صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري لتعظيم الأثر الإنساني في لبنان.

من جهته، أثنى الوزير القطري الغانم على دور الصندوق في إدارة مشاريعه بفاعلية، فيما نوّه المفتي دريان بالدور الإنساني والاجتماعي الذي يقدمه الصندوق للفئات الأشد فقراً. وقدم الوزير الغانم درع تقدير للقنصل الجوزو، بينما تسلّم كل من المفتي والوزير باقة من الورد من الأطفال المستفيدين من الصندوق.

وفي إطار الجولة، توجه الوفد إلى إذاعة القرآن الكريم في لبنان، حيث التقى المهندس ماهر صقال وأعضاء مجلس العمدة، واستمعوا إلى نبذة عن تاريخ الإذاعة ومساراتها المستقبلية، بما في ذلك تطوير المحطات واستخدام وسائل الطاقة الحديثة، وبرامجها المتنوعة الدينية والتثقيفية، واتباع أسلوب الصوت والصورة في البودكاست. كما قدّم الوزير الغانم للمهندس صقال نسخة من المصحف الكريم.

تأتي هذه الزيارة لتأكيد أواصر التعاون الإنساني والتنموي بين لبنان وقطر، ودعم المبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي والخدمات الإنسانية في البلاد.